Международный автопробег ДОСААФ длиной в 12 тысяч километров закончился на «Линии Сталина»

Частью долгой дороги стал и Андрей Шумский. Для белорусского участника подобный пробег второй. Говорит, такая авантюра запомнится надолго. Прежде всего – благодаря незабываемым эмоциям.

12 тысяч километров и 45 суток в пути.

Конечной точкой ралли длиной в 12 тысяч километров стала «Линия Сталина». Позади – Хабаровск, Чита, Екатеринбург, Орел, Смоленск… Десятки городов с героической историей.

Новости Беларуси. От Владивостока до Минска: международный автопробег ДОСААФ 22 августа финишировал в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Шумский, участник международного автопробега:

Водители, которые проезжали мимо нас по дороге, сигналили, приветствовали, махали руками. Сам пробег, конечно, дал массу положительных впечатлений. Он прошел очень спокойно, организованно.

Ралли стартовало еще во Владивостоке. А конечная точка его маршрута – «Линия Сталина». В историко-культурном комплексе 22 августа встречали всех участников автопробега. Они, кстати, приехали не с пустыми руками: привели несколько горстей земли из городов-героев России.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Финал международного автопробега – это настоящий праздник, поэтому сегодня организаторы приготовили авиашоу. Два самолета Як-52, например, имитировали сражение времен Великой Отечественной войны.