Акция в Смолевичах: любой желающий может помочь детям из малообеспеченных семей собраться в школу

Покупая что-либо в магазине, каждый может приобрести что-то полезное для школьника и передать добровольцам, а те уже доставят подарок адресату.

Волонтеры собирают тетради, карандаши и другие необходимые вещи до 1 сентября и призывают всех желающих помочь в этом добром деле.

Новости Беларуси. Смолевичское отделение Красного Креста проводит акцию, которая поможет детям из малоимущих семей собраться в школу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Графутко, председатель Смолевичской районной организации «Белорусское товарищество Красного Креста»:

В основном это неполные семьи, где действительно нуждаются в помощи. Самое главное ведь то, что 1 сентября – это праздник. Наша задача – деткам сделать приятное, чтобы они были радостные, чтобы они в школу шли с настроением. Акция проходит замечательно, потому что смолевичане привыкли к ней: уже пятый год подряд мы проводим такую акцию.

Сейчас волонтеры собрали уже 18 школьных «комплектов».

Акция в Смолевичах продлится до 15 сентября, принять участие в ней еще есть время.