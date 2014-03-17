Международная специализированная выставка «Стройэкспо-2014»: продукцию представят 250 участников из 10 стран

Новости Беларуси. Последние достижения строительной индустрии в Минске. 18 марта в белорусской столице откроется крупнейший международный форум «Стройэкспо-2014». Он соберет ведущих производителей стройматериалов и оборудования.

Уже 18 марта в 17 раз откроет свои двери Международная специализированная выставка «Стройэкспо-2014». Свою продукцию представят 250 участников из 10 стран мира. Впервые в рамках мероприятия пройдет деловой форум профессионалов строительной отрасли, где обсудят проблемы и перспективы рынка. Посетить мероприятие можно до 21 марта.

Последние приготовления и заключительные штрихи. 18 марта в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» посетители смогут ознакомиться с новинками строительной индустрии. На белорусских выставочных площадях не только отечественные фирмы, но и представители Польши, Бельгии, Франции и Германии.

Алексей Лазуко, директор НВЦ «БелЭкспо»:

Мы сохранили определенные традиции, которые характеризуют высокое участие в нашей выставке предприятий и организаций.

Участие в выставке для компаний – это новые клиенты и возможность рассказать аудитории о своих ноу-хау. Например, преимущества лакокрасочной продукции одного из российских производителей прямо на выставке покажут в деле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Гомонов, маркетолог компании по поставке лакокрасочной продукции:

У нас будут в первую очередь мастер-классы по декоративным материалам каждый день в 12 и 15 часов. Будет работать промоутер, который будет приглашать людей.

Вместить всех желающих на площади 6 тысяч квадратных метров было непросто, так как спрос на участие в выставке немаленький.

Геннадий Тукальский, начальник отдела продаж частного предприятия:

После каждой выставки идет большой всплеск, большой спрос на этот товар, эту продукцию.

Изюминкой выставки «Стройэкспо» в 2014 году станет первый деловой форум профессионалов отрасли, где за круглым столом соберутся асы из мира строительства и ремонта.

Алексей Лазуко, директор НВЦ «БелЭкспо»:

Это будет в большей степени теоретическая часть, а все презентации и показы пройдут на стенде. Это уже будет другая, более практическая программа нашей выставки.

Чем еще порадует и удивит «Стройэкспо-2014», организаторы пока держат в секрете. Но обещают много нового и интересного.