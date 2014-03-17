Из Украины люди едут на работу в Беларусь, несмотря на 5-6 часов в дороге

Новости Беларуси. Украинские женщины, которые, чтобы прокормить детей, каждый день пересекают границу, преодолевая путь в несколько часов, едут на работу в Беларусь. На те места, которые не пользуются популярностью у самих белорусов. Сегодня в Брестской центральной городской больнице каждая 6-ая санитарка с украинским паспортом, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Этот дизель-поезд ежедневно привозит в Брест несколько сотен людей. Большинство из них - жители приграничных районов Украины. В Беларусь они приезжают в поисках постоянного заработка. 5-6 часов пути и две государственные границы - их путь на свое рабочее место трудно назвать легким.

Валентина Поляк, санитарка (гражданка Украины):

Добираемся кто чем — кто велосипедами, кто мопедами, кто лошадкой. Разные способы добираться. Как обычно, у нас два часа дороги.

Гражданка Украины Оксана Язева в одной из брестских больниц, несмотря на высшее педагогическое образование, больше года трудится санитаркой. За пограничным кордоном в Волынской области с суточных дежурств ее ждет полуторагодовалый сын. Говорит, работа, за которой отправилась на чужбину, нелегкая, но на родной земле постоянный заработок и вовсе отсутствует.

Оксана Язева, санитарка (гражданка Украины):

В Украине нет работы подходящей. У меня высшее образование, но вынуждена работать санитаркой, потому что нужны деньги.

В Брестской области таким трудовым мигрантам только рады. Иностранные «рабочие руки» практически решили проблему дефицита кадров младшего медицинского состава. Сегодня в Брестской центральной городской больнице каждая 6-ая санитарка с украинским паспортом.

Олег Величко, главный врач Брестской центральной городской больницы:

Зарплата у младшего медицинского персонала, у санитарок, она достаточно скромная, невысокая. Поэтому брестские женщины, а работают санитарками в 100% случаев женщины, они не хотят приходить на такую низкооплачиваемую работу. Для гражданок Украины это работа достаточно престижная, как они сами говорят. Они говорят, для них это достаточно хорошие деньги, для тех условий, в которых они сегодня находятся в приграничный районах и в целом, наверное, в Украине. Несмотря на то, что им приходится преодолевать 5-часовой маршрут, чтобы добраться сюда и обратно, а мы разрешаем им работать сутками, они нам благодарны за то, что Республика Беларусь предоставляет возможность.

Сегодня на работу, которая не привлекает соотечественников, все чаще приглашают иностранцев. Сфера их деятельности в Брестской области за последние годы существенно расширилась.

Александр Рощин, заместитель начальника управления по гражданству и миграции УВД Брестского облисполкома:

Брестская область традиционно активно привлекает на работу иностранных граждан. В основном, это граждане Украины, России, Литвы, Польши. Иностранцы работают практически во всех сферах деятельности. В основном, это строительство, медицина, обслуживание населения.

Пять лет назад на работу в Беларусь приезжали всего 1,5 тысячи человек в год. В 2013 только в Брестской области зарегистрировано более 2 тысяч трудовых мигрантов. По прогнозам специалистов, приток иностранной рабочей силы в ближайшие годы сохранится. Но, учитывая последние события в Украине, жители приграничных с Беларусью областей боятся за своё будущее.

Оксана Язева, санитарка (гражданка Украины):

Много украинок здесь работает. Санитарками, в основном. Вынуждены будем искать работу. Надеюсь, такого не будет.

Валентина Поляк, санитарка (гражданка Украины):

Мы всегда думали, что граница будет открыта. Наш цивилизованный народ, все современно. И если что, если вдруг закроют границу — даже не знаю, честно, даже не знаю… Как-то выживают же люди в этом мире, так вот будем и мы.