Выборы в местные Советы депутатов: график работы участков и правила

Новости Беларуси. Бюллетени для голосования завезут 17 марта на избирательные участки Беларуси. Выборы депутатов местных Советов состоятся 23 марта, а досрочное голосование начнется уже 18 марта. Участки откроются в 10 часов и будут работать до 7 вечера с перерывом на обед. При себе избирателям необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.

Кроме того, чтобы получить бюллетень для голосования подойдут военный билет, служебное и пенсионное удостоверение или студенческий билет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Беларуси идет предвыборная агитация, она продлится вплоть до 22 марта. Кандидатами в депутаты местных Советов зарегистрированы более 22 тысяч человек.