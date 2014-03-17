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Выборы в местные Советы депутатов: график работы участков и правила

17 марта 2014 08:48
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Новости Беларуси. Бюллетени для голосования завезут 17 марта на избирательные участки Беларуси. Выборы депутатов местных Советов состоятся 23 марта, а досрочное голосование начнется уже 18 марта. Участки откроются в 10 часов и будут работать до 7 вечера с перерывом на обед. При себе избирателям необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение.

Кроме того, чтобы получить бюллетень для голосования подойдут военный билет, служебное и пенсионное удостоверение или студенческий билет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Беларуси идет предвыборная агитация, она продлится вплоть до 22 марта. Кандидатами в депутаты местных Советов зарегистрированы более 22 тысяч человек.

# общество # Выборы в Беларуси

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