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Погода в Беларуси: объявлен оранжевый уровень опасности

17 марта 2014 08:29
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Новости Беларуси. Цвет опасности — оранжевый! В Беларуси сегодня сохранятся сложные погодные условия. По юго-западу страны порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В ближайшие дни синоптики обещают и обильные осадки: мокрый снег, временами переходящий в дождь. В некоторых районах ожидается метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха -  от -2°Ϲ до +8°Ϲ.

К слову, в минувшие выходные в результате шквалистого ветра было обесточено более тысячи населенных пунктов. Из-за разгула стихии также были повреждены кровли десятков домов и сельхозпостроек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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