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Между Богом и человеком 10 шагов, человек должен сделать 1, остальные делает Господь – архиепископ Антоний

09 июня 2025 12:31
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в архиепископом Гродненским и Волковысским Антонием.

Олег Лепешенков, СТВ:
Что человек может сделать для храма, чтобы не только получать, не только приходить? Какую свою лепту он может внести?

Между Богом и человеком 10 шагов, человек должен сделать 1, остальные делает Господь – архиепископ Антоний-2

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний: 
Есть выражение одного из церковных иерархов о том, что между Богом и человеком 10 шагов. Кто сколько шагов должен сделать? Этот духовник говорил, что человек по направлению к Богу должен сделать только один шаг, все остальные девять шагов делает Господь. Должно возникнуть желание встретить Бога.

Подробности смотрите в видео.

# Религия # архиепископ Антоний # Олег Лепешенков

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