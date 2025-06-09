Между Богом и человеком 10 шагов, человек должен сделать 1, остальные делает Господь – архиепископ Антоний

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в архиепископом Гродненским и Волковысским Антонием.
Олег Лепешенков, СТВ:
Что человек может сделать для храма, чтобы не только получать, не только приходить? Какую свою лепту он может внести?
В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились в архиепископом Гродненским и Волковысским Антонием.
Олег Лепешенков, СТВ:
Что человек может сделать для храма, чтобы не только получать, не только приходить? Какую свою лепту он может внести?
Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний:
Есть выражение одного из церковных иерархов о том, что между Богом и человеком 10 шагов. Кто сколько шагов должен сделать? Этот духовник говорил, что человек по направлению к Богу должен сделать только один шаг, все остальные девять шагов делает Господь. Должно возникнуть желание встретить Бога.
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