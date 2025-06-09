Между Богом и человеком 10 шагов, человек должен сделать 1, остальные делает Господь – архиепископ Антоний

Олег Лепешенков, СТВ: Что человек может сделать для храма, чтобы не только получать, не только приходить? Какую свою лепту он может внести?

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний:

Есть выражение одного из церковных иерархов о том, что между Богом и человеком 10 шагов. Кто сколько шагов должен сделать? Этот духовник говорил, что человек по направлению к Богу должен сделать только один шаг, все остальные девять шагов делает Господь. Должно возникнуть желание встретить Бога.