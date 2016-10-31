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Метры и люди: по каким нормам планируют маршруты транспорта в Минске?

31 октября 2016 16:52
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Новости Беларуси. На каком расстоянии должны быть остановки и сколько пассажиров нужно для открытия нового маршрута, рассказали в «Большом городе».

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь»:
Есть нормы подхода, нормы доставки. При организации маршрутной сети мы говорим, что максимальное расстояние между остановочными пунктами  должно быть 800 метров. Больше нельзя. Меньше – можно, но тоже ограничено.

350 метров – меньше тоже нельзя, по нормативу.

Если нет – это неудобно, это дополнительные расходы организации. Но, если мы говорим о каком-то крупном социальном объекте – это 400 метров, другая норма. То есть, подходы, подъезды должны быть обеспечены с этой точки. То есть, для нашей маршрутной сети определены стандарты по организации. Кроме того, есть определённые потоки.

Для того, чтобы организовать какой-то маршрут, новое направление, надо, чтобы в этом направлении было в час перемещение не меньше 100 человек.

Если их меньше – оснований экономически обосновать органам власти, которые выделяют деньги, субсидируют эти перевозки, у нас нет.  Если больше – пожалуйста, мы можем организовывать. Уже частота движения, объёмы его – это уже другой вопрос. Но первое для того, чтобы организовать маршрут – эти объёмы должны быть нами подтверждены. 

Всё об общественном транспорте в Минске: что, где и когда изменится?

# общество # Транспорт Минска

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