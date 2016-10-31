Всё об общественном транспорте в Минске: что, где и когда изменится?

Новости Беларуси. 10-летний юбилей отмечает учреждение «Столичный транспорт и связь». Эти люди решают, где будут ходить автобусы и троллейбусы, определяют интервал их движения и, собственно, места, где их ждать – то есть, остановки. Ведущий «Большого города» Олег Степанюк решил поздравить их с юбилеем и поговорить об их работе.

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и связь», рассказал:

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