Метро Минска отмечает 35-летие. Уникальные фотографии строительства первых станций

Новости Беларуси. 35 лет под землей. Ровно столько лет назад в районе будущей станции «Парк Челюскинцев» забили первую сваю первой линии столичного метрополитена.

Среди летописцев истории метрополитена – фотограф Петр Кострома. Его в шутку называют миллионером: более миллиона снимков столичного метро. Вот этот – настоящая сенсация: в районе будущей станции «Парк Челюскинцев» забивают первую сваю. Ровно 35 лет назад. А здесь строящееся метро посещают высокие гости. Под землю спустились даже космонавты: Климук и Коваленок. А вот снимать историю метро могли лишь единицы.

Петр Кострома, фотограф:

Мне, прежде чем допустить, сделали допуск № 1 к секретной работе. Строители меня воспринимали как лучшего человека, как лучшего фотографа.

Я в любую газету давал, и те были довольны.

Во время строительства станции метро «Немига» на поверхность всплыл целый город. Минское Замчище привлекло не только строителей, но и археологов. Колодцы, украшения, посуда также стали фотоисторией. А потом строителям пришлось думать, как нырнуть с тоннелем под Свислочь. Насыпали дамбу через реку, по трубам пустили воду и только тогда пошли дальше.

С Монументом на «Площади Победы» было сложнее. По первоначальному проекту метро должно было пройти именно под ним, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Кострома, фотограф:

Когда посмотрели, оказалось, что памятник стоял не в лучшем виде. Станцию «Площадь Победы» повернули так, чтобы она не попала под обелиск. А потом открытым способом до цирка шел тоннель.

Сейчас Минское метро – это 23 станции, протяженностью более 30 километров. По сравнению, например, с московским, кажется крохотным. Но это из-за того, что столица стоит на мощных водонасосных пластах. К тому же небольшая глубина подземки более безопасна.

Уже в сентябре первых пассажиров примут 3 новые станции первой линии: «Грушевка», которая дизайном напомнит о солнечном августе, «Михалово», где можно будет встретить зимний закат, и «Петровщина». Здесь пассажиры смогут полюбоваться звездным небом.

Земные планы подземки грандиозны: открыть третью и четвертую линии.

Сергей Радоман, заместитель председателя Мингорисполкома:

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