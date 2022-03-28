Более 340 водителей-нарушителей привлекли к ответственности в рамках Единого дня безопасности дорожного движения

Новости Беларуси. Свыше 340 водителей-нарушителей. В Минской области подвели итоги Единого дня безопасности дорожного движения «Пристегни себя и своих пассажиров», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 290 автомобилистов привлекли к ответственности за неиспользование ремней безопасности, еще более 50 – за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. В рамках мероприятия сотрудники ГАИ уделили повышенное внимание профилактике травматизма. В частности, напомнили о необходимости использования детьми до 12 лет удерживающих устройств.