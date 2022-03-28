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Более 340 водителей-нарушителей привлекли к ответственности в рамках Единого дня безопасности дорожного движения

28 марта 2022 14:36
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Новости Беларуси. Свыше 340 водителей-нарушителей. В Минской области подвели итоги Единого дня безопасности дорожного движения «Пристегни себя и своих пассажиров», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 340 водителей-нарушителей привлекли к ответственности в рамках Единого дня безопасности дорожного движения-1

Около 290 автомобилистов привлекли к ответственности за неиспользование ремней безопасности, еще более 50 – за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. В рамках мероприятия сотрудники ГАИ уделили повышенное внимание профилактике травматизма. В частности, напомнили о необходимости использования детьми до 12 лет удерживающих устройств.

Более 340 водителей-нарушителей привлекли к ответственности в рамках Единого дня безопасности дорожного движения-4

Николай Третьяк, старший инспектор ДПС отдела ГАИ Вилейского РОВД:
Как показывает статистика, в 80 % случаев, когда водитель и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, попав в ДТП, не получают никаких телесных повреждений. Госавтоинспекция напоминает, что за неиспользование ремней безопасности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 1 базовой величины, всех водителей, которые совершили данное правонарушение повторно, ожидает штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

# Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # общество # Николай Третьяк # Фотофакт

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