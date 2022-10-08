Место притяжения верующих. В Минске проходит Покровский православный фестиваль

Новости Беларуси. От мастер-классов и спектаклей до выставки старинных икон. В Минске проходит Покровский православный фестиваль. Местом притяжения для верующих стал духовно-просветительский центр «Ковчег», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделено в программе воспитанию подрастающего поколения. Для детей мероприятий больше, чем для взрослых. Здесь лепка из пластилина, музыкальный английский и детская кулинарная школа. Не будут скучать и родители. Укрепление традиционных семейных ценностей – одна из целей фестиваля.

Андрей Лемешонок, протоиерей, духовник Свято-Елисаветинского монастыря:

Все это родилось не по каким-то готовым чертежам. Все это живая ткань наших переживаний, наших каких-то страданий, нашей молитвы. Здесь то, что сделано, это нереально. Это не реально вообще. Потому что как мы можем сделать вот это все? Это же все стоит больших денег. А Бог нам дал.

Православный фестиваль привлек и гостей из-за рубежа. Это Греция, Россия, Черногория и не только. Из этих стран приехали и монахи, и представители монастырей, которые привезли для продажи церковную атрибутику.

Дэян Аврамович, участник фестиваля (Сербия):

Сюда приезжаю уже пару лет. И хочу передать привет всей Беларуси, всему белорусскому народу. Сначала вашему Президенту. Это замечательная страна, замечательные люди. Я привез на продажу чай, иконки, монастырскую мазь, которую у нас делают, свечи.