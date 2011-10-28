Мэру Минска отчитались по 30-й поликлинике, 16-й гимназии, зданию Детской филармонии, лифтам для инвалидов, автопарковкам во дворах

Современный спортивный комплекс стал подарком ко Дню знаний специально для школьников 16-й гимназии. А уже сегодня новое здание - достопримечательность всего Центрального района. 25-метровый бассейн с 5-ю дорожками, теннисный корт и тренажёрный зал — каждый час здесь принимают до 120 человек.
День открытых дверей устроили и в здании Детской филармонии. В планах музыкальных гурманов — максимально задействовать концертный зал и оригинальные пристройки. К слову, уже в ближайшее время монументальную тишину разорвёт инструментальное соло и мощный вокал. А уже летом....
Николай Ладутько, председатель Мингорисполома:
Будете сдавать в аренду в следующем году вот эту площадку под летнее кафе!
Ладутько также показали лифт для подъёма инвалидной коляски в квартиру.
Андрей Лесков, главный инженер ЖЭС–20:
Подъезжает инвалид, открывает поручень, при помощи специального ключа-чипа нажимает «таблетку» и заезжает в квартиру.
Пошли навстречу и автомобилистам. Чтобы в узких дворах Советского района разместить до 200 иномарок, строителям пришлось расширить проезды на расстоянии в полкилометра.