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Мэру Минска отчитались по 30-й поликлинике, 16-й гимназии, зданию Детской филармонии, лифтам для инвалидов, автопарковкам во дворах

28 октября 2011 18:47
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После того, как зданию 30-й поликлиники Минска поставили диагноз «устарело», с капитальным ремонтом решили не медлить. И уже сегодня некогда серый фасад напоминает силуэт вип-санатория. В уютных стенах прописались новые медицинские технологии, уникальное оборудование по производству зубных протезов, душ шарко и жемчужные ванны. А буквально две недели назад эксклюзивный мастер-класс здесь давали специалисты из Германии.

Современный спортивный комплекс  стал подарком ко Дню знаний специально для школьников 16-й гимназии. А уже сегодня новое здание - достопримечательность всего Центрального района. 25-метровый бассейн с 5-ю дорожками, теннисный корт и тренажёрный зал — каждый час здесь принимают до 120 человек.    

День открытых дверей устроили и в здании Детской филармонии. В планах музыкальных гурманов — максимально задействовать концертный зал и  оригинальные пристройки. К слову, уже в ближайшее время монументальную тишину разорвёт инструментальное соло и мощный вокал. А уже летом....         

Николай Ладутько, председатель Мингорисполома:
Будете сдавать в аренду в следующем году вот эту площадку под летнее кафе!

Ладутько также показали лифт для подъёма инвалидной коляски в квартиру.

Андрей Лесков, главный инженер ЖЭС–20:
Подъезжает инвалид, открывает поручень, при помощи специального ключа-чипа нажимает «таблетку» и заезжает в квартиру.

Пошли навстречу и автомобилистам. Чтобы в узких дворах Советского района разместить до  200 иномарок, строителям пришлось расширить проезды на расстоянии в полкилометра.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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