27-летний гомельчанин послушал, о чем говорят космонавты, когда МКС пролетала над Гомелем на высоте около 400 километров

22 октября станция всего на десять минут оказалось прямо над Беларусью. 400 километров для радиоволн пустяк. И вот голос с орбиты уже звучит в динамиках радиостанции. Именно в это время космонавт Сергей Волков репетировал поздравление коллективу одного из российских институтов.
«Дорогие друзья принимайте поздравления! Бортинженер 29-ой экспедиции МКС Сергей Волков»
Что отвечали бортинженеру МКС Сергею Волкову из ЦУПа, к сожалению, не узнать - с Москвой у Гомеля прямой видимости нет. А вот возможность не только слушать космонавтов но и беседовать с ними есть у радиолюбителей по всему миру. Необходимо только подобрать время и найти заветную частоту - космонавты, говорят, отвечают охотно. В ожидании удобного случая Виталий продумывает над вопросом, а пока практикуется с земными коллегами.
«Внимание, всем дальним! Здесь Синоптик. Гомель Беларусь... Челябинск. Гомель. Беларусь. Принимаете? - Беларусь??? А чего не принять братскую страну. Принимаю, конечно».
В комнате Виталия - настоящий ЦУП. Компьютер, радиостанции и даже первая в стране любительская метеорологическая станция - всё слушается Виталия беспрекословно. Голосовое управление - отличный выход, когда нет возможности видеть. А услышать самого энтузиаста можно почти круглосуточно - собственную интернет-радиостанцию парень запустил этим летом.
Окончание 29-й экспедиции Международной космической станции запланировано на 22 ноября. До этого времени Виталий во что бы то ни стало хочет побеседовать с Сергеем Волковым.
Кстати, для тех, у кого дома нет радиостанции, есть другой вариант подслушать космос. Круглосуточная прямая трансляция полета МКС доступна всем желающим в сети Интернет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.