27-летний гомельчанин послушал, о чем говорят космонавты, когда МКС пролетала над Гомелем на высоте около 400 километров

«Внимание всем дальним! Здесь Елена Владимир восемь Михаил, Иван, Роман. Приём». Этот на первый взгляд обычный набор слов - позывной радиолюбителя Виталия Кравченко. Вот уже несколько лет он официально в эфире. Впервые, услышал голос космоса два года назад - космонавты поздравляли землян с Днём победы. С тех пор МКС под пристальным вниманием Виталия. Следить за станцией помогает специальная компьютерная программа.

22 октября станция всего на десять минут оказалось прямо над Беларусью. 400 километров для радиоволн пустяк. И вот голос с орбиты уже звучит в динамиках радиостанции. Именно в это время космонавт Сергей Волков репетировал поздравление коллективу одного из российских институтов.

«Дорогие друзья принимайте поздравления! Бортинженер 29-ой экспедиции МКС Сергей Волков»

Что отвечали бортинженеру МКС Сергею Волкову из ЦУПа, к сожалению, не узнать - с Москвой у Гомеля прямой видимости нет. А вот возможность не только слушать космонавтов но и беседовать с ними есть у радиолюбителей по всему миру. Необходимо только подобрать время и найти заветную частоту - космонавты, говорят, отвечают охотно. В ожидании удобного случая Виталий продумывает над вопросом, а пока практикуется с земными коллегами.

«Внимание, всем дальним! Здесь Синоптик. Гомель Беларусь... Челябинск. Гомель. Беларусь. Принимаете? - Беларусь??? А чего не принять братскую страну. Принимаю, конечно».

В комнате Виталия - настоящий ЦУП. Компьютер, радиостанции и даже первая в стране любительская метеорологическая станция - всё слушается Виталия беспрекословно. Голосовое управление - отличный выход, когда нет возможности видеть. А услышать самого энтузиаста можно почти круглосуточно - собственную интернет-радиостанцию парень запустил этим летом.

Окончание 29-й экспедиции Международной космической станции запланировано на 22 ноября. До этого времени Виталий во что бы то ни стало хочет побеседовать с Сергеем Волковым.

Кстати, для тех, у кого дома нет радиостанции, есть другой вариант подслушать космос. Круглосуточная прямая трансляция полета МКС доступна всем желающим в сети Интернет, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.