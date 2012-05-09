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Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут по всей Беларуси

09 мая 2012 06:00
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Новости Беларуси. Мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пройдут по всей республики. Так, в Хатыни панихиду о жертвах нацистов возглавит Секретарь Конгрегации Ватикана по делам восточных церквей.

В городе над Бугом центром празднования 67-ой годовщины Великой Победы станет Брестская крепость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрелищным элементом праздника в Гомеле станет выставка автораритетов и реконструкция фронтового концерта на платформе санитарного поезда.

Центром праздничных мероприятий в Гродно станет городской парк имени Жилибера, где после возложения венков к братской могиле воинов и партизан, начнется концертно-развлекательная программа с участием Елены Гришановой и группы «Тяни-толкай».

А могилевчан и гостей города на Днепре ждут концерты «А песня солдата к Победе вела» и народного артиста Беларуси Николая Скорикова.

# общество # 9 мая в Беларуси и в мире # 9 мая 2012 в Гродно, Гомеле, Витебске, Минске, Могилеве # Белоруссия

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