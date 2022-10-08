«Мероприятия очень насыщенные». Молодёжный парламент принял новое пополнение инициативных белорусов

Новости Беларуси. Проект «Платформа будущего» расширяет границы. Молодежный парламент принял новое пополнение инициативных и целеустремленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 50 человек присоединились к уникальной школе саморазвития. Для них целый ряд мероприятий – от мастер-классов по ораторскому мастерству до возможности разработать собственный проект, который будет полезен для страны.

Анастасия Реутская, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Мероприятия очень насыщенные, очень информативные. Они состоят и из теории, и из практики. Действительно, ребята получат те знания, которые необходимы им в дальнейшем. Возможно, они определятся с дальнейшим своим направлением, по которому они будут идти.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Ребята подавали заявки, мы отбирали лучших из лучших. Ребята указывали свои достижения какие-то: в научной сфере, спортивной, общественной деятельности. Абсолютно разные ребята из разных сфер, многие из них уже работают, то есть представляют какой-то конкретный сектор экономики, какую-то сферу. Ребята самые разноплановые, и в этом смысл – команда будущего состоит из ребят разноплановых, у которых есть свои идеи, мысли, какие-то противоречия, которые позволяют в целом двигаться вперед.