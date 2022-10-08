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«Мероприятия очень насыщенные». Молодёжный парламент принял новое пополнение инициативных белорусов

08 октября 2022 14:29
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Новости Беларуси. Проект «Платформа будущего» расширяет границы. Молодежный парламент принял новое пополнение инициативных и целеустремленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 50 человек присоединились к уникальной школе саморазвития. Для них целый ряд мероприятий – от мастер-классов по ораторскому мастерству до возможности разработать собственный проект, который будет полезен для страны.

«Мероприятия очень насыщенные». Молодёжный парламент принял новое пополнение инициативных белорусов-1

Анастасия Реутская, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мероприятия очень насыщенные, очень информативные. Они состоят и из теории, и из практики. Действительно, ребята получат те знания, которые необходимы им в дальнейшем. Возможно, они определятся с дальнейшим своим направлением, по которому они будут идти.

«Мероприятия очень насыщенные». Молодёжный парламент принял новое пополнение инициативных белорусов-4

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Ребята подавали заявки, мы отбирали лучших из лучших. Ребята указывали свои достижения какие-то: в научной сфере, спортивной, общественной деятельности. Абсолютно разные ребята из разных сфер, многие из них уже работают, то есть представляют какой-то конкретный сектор экономики, какую-то сферу. Ребята самые разноплановые, и в этом смысл – команда будущего состоит из ребят разноплановых, у которых есть свои идеи, мысли, какие-то противоречия, которые позволяют в целом двигаться вперед.

«Мероприятия очень насыщенные». Молодёжный парламент принял новое пополнение инициативных белорусов-7

Отметим, что такой набор Молодежный парламент проводит уже в четвертый раз. Тренинги, блиц-дебаты, деловые игры и дискуссии на общественно-политические темы. Все это – часть большого воспитательного процесса для молодежи – будущего нашей страны.

# Молодежь Беларуси # общество # Никита Рачиловский # Анастасия Реутская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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