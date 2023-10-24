Мероприятия к 80-й годовщине освобождения Беларуси должны пройти на высшем уровне – Головченко

Новости Беларуси. Беларусь сегодня одна из немногих стран постсоветского пространства, где Великую Победу свято чтут. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на первом заседании оргкомитета по подготовке к проведению праздничных мероприятий. Речь о 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победе советского народа в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти мероприятия необходимо провести на высшем уровне как в столице, так и в регионах. А потому работу предстоит проделать серьезную, отметил глава правительства. Спустя восемь десятилетий мы должны помнить уроки истории. Тем более, что сейчас в мире и непосредственно у наших рубежей разворачиваются вооруженные конфликты. Особенно важно, чтобы в эти праздничные дни ветераны и пострадавшие от событий Великой Отечественной войны были окружены заботой и вниманием. Сегодня в нашей стране живых свидетелей тех событий проживает чуть менее 9 тысяч.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Очень важно для нас. И понимая, что с каждым днем ветеранов Великой Отечественной войны, пострадавших становится все меньше. Мы должны максимально выстроить организационные вопросы вместе с органами исполнительной власти на местах, но самое главное – подхватить в партнеры нашу молодежь. Это и БРСМ, школьники, ряд других общественных организаций. Чтобы действительно и государство, и общественная организация вместе оказали такое содействие, помощь, внимание, заботу нашим ветеранам Великой Отечественной войны.