«С нетерпением ждём осенних каникул». Почему стоит записать ребёнка в школьный лагерь?

– Было лето совсем недавно, мы посещали оздоровительный лагерь в нашей любимой школе. Запомнилось много мероприятий, появилось много друзей.

– Больше всего нам понравились танцы, флешмобы и музеи.

– Мы с нетерпением ждем осенних каникул, мы ждем интересные мероприятия.

– Мы ждем наших героев в гости.

– Родители будут спокойны, а мы радостные приходить домой. Первая четверть уже на финишной прямой. Совсем скоро стартуют осенние каникулы и распахнут свои двери школьные лагеря. Это долгожданное время не только для детей, но и для родителей.

Наталья Ладыгина, мама:

Что такое школьный лагерь? Во-первых, когда начинаются каникулы, в первую очередь начинаются каникулы у родителей. Поэтому когда есть свободное время и ребенок чем-то занят: не сидит в гаджетах, он под присмотром. Не от того, что я плохая мама, а от того, что я понимаю, что гораздо лучше проводить время в коллективе в детском, их там кормят, их там укладывают спать, они отдыхают, они балдеют, ходят в театры, на экскурсии. Ну это же песня какая-то, причем мажорная. Школьные лагеря будут работать на базе столичных школ, а также в центрах дополнительного образования. Сотрудники столичной школы № 6 уже придумали насыщенную культурную программу и готовы принять воспитанников.

Анжелика Кулакевич, начальник школьного оздоровительного лагеря «Ассорти»:

Наша школа приглашает всех ребят в школьный оздоровительный лагерь «Ассорти». Здесь ребята проведут с пользой и интересом свои осенние каникулы. Лагерь пройдет под девизом «интересно, полезно и безопасно». В день творчества каждый может себя проявить в творческом батле. Самым активным днем у нас будет день здоровья и спорта. День сказки, надеюсь, принесет сказочное настроение и впечатления от квестов, которые подготовили им педклассы. У учащихся профильных классов программа не менее насыщенная. Ребята будут помогать в организации досуга в лагере – это уникальная возможность для развития профессиональных навыков.

Мария Манкевич, учащаяся профильного педагогического класса:

Мы учащиеся 11 «А» профильного педагогического класса. На школьных каникулах мы проходим практику в детском школьном оздоровительном лагере «Ассорти».

Алина Шепь, учащаяся профильного педагогического класса:

В детском школьном лагере мы приводим с детьми разные мероприятия, сопровождаем их в столовую и также занимаемся с ними постоянно, придумываем для них разные развлечения, чтобы им не было скучно.

Ульяна Журавская, учащаяся профильного педагогического класса:

По окончанию каждого мероприятия мы составляем свое портфолио, по которому мы можем поступить в БГПУ имени Максима Танка по педагогическому совету и собеседованию без экзаменов. Мальчишки и девчонки смогут провести это время с пользой и набраться сил перед второй учебной четвертью.

Мне нравится ходить в школьный лагерь, мы приходим и делаем зарядку, потом идем на завтрак, потом свободное время, потом пойдем погуляем, пообедаем, поспим, проснемся, поужинаем и потом уходим домой.