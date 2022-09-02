«Мероприятие очень позитивное». Павел Муравейко обсудил с курсантами военного факультета БГУ обстановку в мире

Новости Беларуси. О реалиях военно-политической обстановки 2 сентября шел разговор на военном факультете БГУ, где тоже начался новый учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одну из первых лекций для курсантов провел первый заместитель госсекретаря Совета безопасности. Павел Муравейко акцентировал внимание на вопросах, связанных с военной политикой Беларуси в современных условиях. Вызовы и угрозы, с которыми столкнулась страна в последнее время, носят беспрецедентный характер. Против нас открыто ведется гибридная война, противостоять которой можно только имея профессиональный силовой блок. Будущее Отечества во многом зависит от тех, кто сейчас обучается военному делу. Главная задача курсантов – добросовестно учиться и осваивать подготовленную программу.

Павел Муравейко, первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности:

Курсанты проявили достаточно большую заинтересованность. Было задано много вопросов касаемо международной политической обстановки, участия нашей страны в международных организациях, закрепления тех обязательств, которые наша страна взяла как союзник в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. В целом мероприятие очень позитивное, в рамках развития вчерашнего открытого урока главы государства носит конструктивный, обучающий характер.