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Мэр Минска: Проект дома в первом городе-спутнике Минска Смолевичах уже завершается. Вскоре начнется его строительство

14 сентября 2011 10:41
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Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.Мэр Минска убежден, что в столице объемы строительства жилья необходимо сокращать и осваивать территории в пределах Минской кольцевой автодороги. «Надеемся, что в 2012 году выйдем за МКАД. Проект дома в первом городе-спутнике Минска Смолевичах уже завершается. Вскоре начнется его строительство», - сказал Николай Ладутько.
# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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