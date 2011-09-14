Мэр Минска: Проект дома в первом городе-спутнике Минска Смолевичах уже завершается. Вскоре начнется его строительство

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Мингорисполкома Николай Ладутько, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.Мэр Минска убежден, что в столице объемы строительства жилья необходимо сокращать и осваивать территории в пределах Минской кольцевой автодороги. «Надеемся, что в 2012 году выйдем за МКАД. Проект дома в первом городе-спутнике Минска Смолевичах уже завершается. Вскоре начнется его строительство», - сказал Николай Ладутько.