В Могилеве ищут женщин весом от 100 кг для участия в шоу «Очаровательная толстушка — 2»

Финал шоу «Очаровательная толстушка — 2» пройдёт в Городском центре культуры и досуга 22 декабря. Сейчас организаторы ждут заявок от пышнотелых красавиц на участие в отборочном туре. На этот раз приглашаются девушки не только из Могилева, но и со всей Могилёвской области.

«Мы с нетерпением ждём всех, кто гордится своими формами и нисколько не комплексует по этому поводу, — рассказала сайту mycity.by автор и главный режиссёр проекта Дина Федоровна Тетерукова, — ведь наш единственный критерий отбора — это вес от 100 килограммов».

Заявки можно присылать в городской центр культуры и досуга по адресу: ул. Первомайская, 34. Нужно указать фамилию, имя и отчество, а также вес и свое хобби. Также необходимо прислать свою фотографию. Отборочный тур конкурса состоится в зале Центра культуры и досуга 1 ноября в 15:00. Жюри выберет лучших толстушек, которые затем будут усердно готовится к финалу.

Участие в конкурсе платное — 100 тысяч белорусских рублей. Все средства пойдут на подготовку участниц к выступлению, ведь с ними будут заниматься лучшие профессионалы хореографии и вокала.