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Тестирование на коронавирус прошли почти 435 тысяч жителей Беларуси

23 мая 2020 12:06
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Новости Беларуси. Данные белорусского Минздрава по ситуации с коронавирусом. Количество пациентов, победивших COVID-19, превысило 13,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тестирование на коронавирус прошли почти 435 тысяч жителей Беларуси-1

Всего в нашей стране за время распространения инфекции заболели 35 244 человека. Тестирование прошли почти 435 тысяч жителей.

Известно, что в Беларуси умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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