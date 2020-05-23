Тестирование на коронавирус прошли почти 435 тысяч жителей Беларуси

Новости Беларуси. Данные белорусского Минздрава по ситуации с коронавирусом. Количество пациентов, победивших COVID-19, превысило 13,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в нашей стране за время распространения инфекции заболели 35 244 человека. Тестирование прошли почти 435 тысяч жителей.

Известно, что в Беларуси умерли 194 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.