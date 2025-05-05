«Меня должны были повесить на Базарной площади». Ветеран войны о том, как помогал партизанам и чудом остался жив

Илья Горбачевский, ветеран войны, участник партизанского движения:
Войну я застал в возрасте 13 лет. Первое я увидел – самолеты в полете.
Илья Горбачевский, ветеран войны, участник партизанского движения:
Войну я застал в возрасте 13 лет. Первое я увидел – самолеты в полете.
Илья Горбачевский:
Они двигались по направлению станции «Смоленск-Сортировочный» и депо. Я видел кресты. Кресты сразу меня подтолкнули, что нужно укрыться каким-то образом. И я прыгнул в силосную яму, чтобы спастись от осколков этих бомб.
Рядом с нашим домом разместили лагерь военнопленных. Военнопленные от местных жителей получили информацию, что я ремонтирую часы, и они пришли ко мне с просьбой, чтобы отремонтировать часы. А потом, когда уже второй-третий раз были, я познакомился со старшим – Леонидом Рубиным.
Илья Горбачевский:
Он говорит: Ильюша, нужно узнать, где размещаются партизаны. Я выполнял задание на велосипеде под маркой обмена барахла на продукты питания.
Второе задание – нужно было оружие. Я в окопах собрал все брошенное оружие. Десятки карабинов, патронов. И все это я припрятал.
Илья Горбачевский:
Я был арестован, предатели хотели нас уничтожить. Из арестованных 11 человек моя сестра успела меня выкупить. Моя сестра Зиночка – тоже член подпольной группы. Ей подсказали сами же немцы, где следователь, куда надо пойти, взять с собой яйца и сало. Она принесла яйца и сало следователю и сняла свои золотые сережки. И тот взял.
Вся моя жизнь была в заданиях, весь период – с первого по последний день освобождения Смоленска.
Илья Горбачевский:
Вывезли нас немцы в Лиду. Я продолжал помогать подпольной группе. Нужно было считать, сколько на фронт уходит эшелонов. И мы, детская футбольная команда, играли с немцами. Я считал, сколько уходило под маркой что-нибудь купить у военнослужащих. Я даже интересовался, какой национальности едут на фронт.
Должны были бы меня повесить на Базарной площади города Лиды, а на расстрел вывезли более 100 человек. Я насчитал, было 130. На глазах раздевали наголо, а я остался еще в машине, в кузове и видел, как их расстреляли. Не плакали, не кричали, не рыдали. Приняли смерть тихонечко.
Илья Горбачевский:
А на мне был надет немецкий комбинезон. Правая и левая штанины были застегнуты на пуговицы. Я расстегиваю эту пуговицу и прошу Господа, чтобы немец отвернул лицо, не смотрел на меня. Он повернул лицо! И в этот миг я набросил ему на голову этот комбинезон, как мешок. Он барахтался, ошеломленный моим поступком.
Конец войны – мы вместе кричали до хрипоты «Ура!» Каждый тост сопровождался криком «Ура!»
Подробнее смотрите в видео.