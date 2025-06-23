Кремль сообщил, когда будет определена дата новых переговоров РФ и Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда переговоров между Россией и Украиной может быть определена в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости.

«Ожидаем, что на этой неделе появится ясность с проведением третьего раунда переговоров», – сказал он.

Второй раунд состоялся 2 июня в Турции, где стороны обсуждали обмен заключенными и возможное прекращение огня в некоторых районах. Однако позже лидер Украины Владимир Зеленский отверг достигнутые договоренности.