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Украина может заняться созданием ЯО совместно с Европой

23 июня 2025 09:33
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Украина может заняться созданием ЯО совместно с Европой-0

Политический деятель Украины и эксперт Владимир Горбулин высказал мнение, что Киев может начать разработку собственного ядерного оружия при содействии западноевропейских стран. Об этом сообщают британские СМИ.

Он отметил, что у страны есть необходимый научный потенциал, и подчеркнул значимость союза с государствами, которые чувствуют угрозу со стороны России.

Также Горбулин отметил, что Франция считает свой ядерный арсенал недостаточным для сдерживания, а Польша уже выразила желание разместить ядерное оружие на территории страны, поддержав идею создания общеевропейского ядерного щита.

Фото: pixabay

# Международная политика

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