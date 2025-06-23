Украина может заняться созданием ЯО совместно с Европой

Политический деятель Украины и эксперт Владимир Горбулин высказал мнение, что Киев может начать разработку собственного ядерного оружия при содействии западноевропейских стран. Об этом сообщают британские СМИ.

Он отметил, что у страны есть необходимый научный потенциал, и подчеркнул значимость союза с государствами, которые чувствуют угрозу со стороны России.

Также Горбулин отметил, что Франция считает свой ядерный арсенал недостаточным для сдерживания, а Польша уже выразила желание разместить ядерное оружие на территории страны, поддержав идею создания общеевропейского ядерного щита.