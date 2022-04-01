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«Ментальных границ не должно существовать». «Белая Русь» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве

01 апреля 2022 13:39
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Две крупнейшие общественные организации Союзного государства начинают принципиально новое взаимодействие. «Белая Русь» и «Единая Россия» 1 апреля подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Ментальных границ не должно существовать». «Белая Русь» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве-1

Стороны подчеркнули важность объединения усилий на всех уровнях. Особенно в это сложное санкционное время. Основные направления остаются прежними. Это поддержание социально-экономической стабильности на территории Союзного государства, а также развитие межрегионального сотрудничества.  

«Ментальных границ не должно существовать». «Белая Русь» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве-4

В 2022 году в Гродно пройдет уже IX Форум регионов. Особое внимание теперь уделят и молодежному сотрудничеству. Уже 2 апреля в Бресте будет подписано соглашение о сотрудничестве между БРСМ и «Молодой гвардией России».  

«Ментальных границ не должно существовать». «Белая Русь» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве-7

Андрей Турчак, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия»:  
Все правила должны быть едиными. Это возможность свободного поступления в вузы на территории Республики Беларусь и Российской Федерации. Признание дипломов, возможность трудоустройства. Не просто границы должны быть стерты физические и фактические, а ментальных границ не должно существовать.  

«Ментальных границ не должно существовать». «Белая Русь» и «Единая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве-10

Подписанное сегодня соглашение не должно остаться формальным. Организации уже формируют общие планы. Впереди в том числе работа над реализацией 28 союзных программ. Подписание соглашения проходило в знаковом месте. Принимать самые торжественные мероприятия уже стало традицией Зала Славы в музее Великой Отечественной войны.  

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# Беларусь-Россия # общество # Андрей Турчак # Фотофакт

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