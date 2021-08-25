«Менталитет наших людей таков, что они готовы продать всё и рассчитаться с долгами». Что делать, если нечем платить кредит?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Как поступить человеку в ситуации, когда ему нечем платить кредит? Если есть большой риск невозврата кредита, банк отказывает в его выдаче

Виктор Агеев, директор Департамента кредитования населения одного из ведущих банков страны:

Начнем с того, что еще при выдаче кредита банк вместе с клиентом пытается спрогнозировать такую ситуацию. Когда мы видим, что этот кредит априори или большой риск невозврата, безусловно, мы отказываем. Но жизненные ситуации у людей бывают разные: кто-то потерял работу, какие-то несчастные случаи. Есть и позитивные случаи, когда мы идем на некоторые улучшения условий для кредитополучателя. Начну с хорошего. Допустим, родился ребенок в семье. Все прекрасно понимают, что в этот период семья должна стать на ноги – появился новый член семьи, надо свою статью затрат перенаправить в другое русло. Такие клиенты, по крайней мере, по нашему банку, могут к нам обратиться, и мы предоставим отсрочку по основному долгу. Да, он начнет платить через какой-то период времени, но на этот период мы ему уменьшим платеж – именно сумму платежа, не процентную ставку, а сумму платежа. Вторым позитивным моментом можно назвать (опять же, на практике нашего банка) – упоминали 2012-2013 годы, когда ставки были и 40, и 50, и 60, но когда этот рынок стабилизировался более-менее, ситуация в экономике стала лучше. Учитывая эту ситуацию, не побоюсь сказать – наш банк единственный, который с того периода шел по пути снижения ставок по уже заключенным договорам, потому что мы понимали, что та финансовая нагрузка, которая была при выдаче кредита, она, наверное, не совсем оправдана в сегодняшних реалиях. Это второй позитивный момент. Есть досудебная процедура, когда из ситуации можно выйти мирным путем

Виктор Агеев:

Отвечая на вопрос в части негативного момента, когда человек не рассчитал свои силы либо сложилась такая ситуация непредвиденная, безусловно, человек может обратиться в банк. В зависимости от ситуации банк предложит какие-то варианты, которые после оценки той ситуации, которая изменилась, – возможны какие-то варианты, если что-то не получилось и человек действительно… Как правило, менталитет наших людей таков, что они готовы продать все и рассчитаться с долгами. Это менталитет наших людей, и этим мы отличаемся от наших соседей ближних и дальних, где достаточно остро стоит проблема с проблемными долгами, вводятся институты банкротства физических лиц и так далее. Поэтому в первую очередь надо отдать должное менталитету наших людей. Если банк видит, что человек просто «не хочу я больше платить кредит», безусловно, есть законные меры. Это не те страхи, которые нагоняют наши соседи, как здесь уже упоминалось, специальная служба – коллекторы, с которой только негативные моменты, и по фильмам, и по информации. У нас такого нет. Как бы нас не называли консерваторами, наверное, все-таки это неправильное слово, мы сначала посмотрим, как у других, сделаем выводы, научимся на их ошибках и сделаем более приемлемо. По законодательству есть досудебная процедура, когда находятся варианты мирным путем. Если это не получается, есть цивилизованный способ обращения в судебные органы, идет процесс взыскания, который четко регламентирован, никакой самодеятельности там нет. Если человек обосновывает, что его финансовое положение изменилось, банк предоставляет отсрочку по процентам и основному долгу