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В Москве в 46 лет умерла от онкологии известный модельер Виолетта Литвинова

02 июля 2015 16:13
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Новости России. Художник, дизайнер, модельер Виолетта Литвинова ушла из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Страшный диагноз женщине поставили чуть больше года назад.

Как пишет «МК», российские врачи сочли опухоль неоперабельной.

Виолетта Литвинова чувствовала недомогание давно, и с каждым днем ей становилось все хуже – она стремительно худела, без причины теряла сознание и уже с трудом передвигалась. После обращения к врачам Виолетта узнала о причине плохого самочувствия и была намерена лечиться там, где врачи смогут что-то исправить.

Свои первые коллекции одежды, головных уборов и аксессуаров Виолетта Литвинова начала создавать в 1990-х годах.

В 1997 году она представила публике свою коллекцию головных уборов в рамках проекта «Все краски мира, кроме желтой». Являлась постоянным участником Недель Российской моды. 

# общество # Онкология # Виолетта Литвинова

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