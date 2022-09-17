Мемориальная доска в честь начальника медслужбы партизанского отряда появилась в деревне Тресковщина

Новости Беларуси. В деревне Тресковщина открыли мемориальную доску начальнику медслужбы партизанского отряда имени Щорса Нагорской Ольге Дмитриевне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускница Белорусского медицинского института приехала по распределению в Старое Село, где ее с маленьким сыном и застала Великая Отечественная война.

С первых дней молодой врач оказывала помощь пострадавшим в боях и местным жителям. 4 июля 1941 года фашисты ворвались в помещение госпиталя и буквально изрешетили его пулями. С помощью односельчан здание восстановили. Это была единственная сельская больница, которая работала в районе весь военный период. Ее медперсонал наладил регулярную связь с партизанами. Решением командования Нагорская была утверждена начальником медслужбы партизанского отряда имени Щорса. Местные жители, неравнодушные к истории своего края, сделали все возможное, чтобы на территории их сельсовета на одно памятное место стало больше, а молодое поколение знало о событиях тех лет.

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:

Для нас это очень символично в преддверии Дня народного единства, в Год исторической памяти. Приехали и преподаватели нашего университета, и наши все общественные объединения, наши студенты. Для нас это очень важно и актуально. Помнить о наших коллегах, врачах, медиках, тем самым мы укрепляем наш патриотизм.

Владимир Аткаев, житель деревни Ислочь:

Встречался с очевидцами, работал в архиве, чтобы люди вспомнили те времена. И вспомнили тех патриотов, которые встали в трудную минуту в полный рост и бросили гранату. Один из примеров – это мемориальная доска в честь Ольги Дмитриевны.