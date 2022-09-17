Прямой эфир

Мемориальная доска в честь начальника медслужбы партизанского отряда появилась в деревне Тресковщина

17 сентября 2022 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В деревне Тресковщина открыли мемориальную доску начальнику медслужбы партизанского отряда имени Щорса Нагорской Ольге Дмитриевне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускница Белорусского медицинского института приехала по распределению в Старое Село, где ее с маленьким сыном и застала Великая Отечественная война.

Мемориальная доска в честь начальника медслужбы партизанского отряда появилась в деревне Тресковщина-1

С первых дней молодой врач оказывала помощь пострадавшим в боях и местным жителям. 4 июля 1941 года фашисты ворвались в помещение госпиталя и буквально изрешетили его пулями. С помощью односельчан здание восстановили. Это была единственная сельская больница, которая работала в районе весь военный период. Ее медперсонал наладил регулярную связь с партизанами. Решением командования Нагорская была утверждена начальником медслужбы партизанского отряда имени Щорса. Местные жители, неравнодушные к истории своего края, сделали все возможное, чтобы на территории их сельсовета на одно памятное место стало больше, а молодое поколение знало о событиях тех лет.

Мемориальная доска в честь начальника медслужбы партизанского отряда появилась в деревне Тресковщина-4

Сергей Рубникович, ректор БГМУ:
Для нас это очень символично в преддверии Дня народного единства, в Год исторической памяти. Приехали и преподаватели нашего университета, и наши все общественные объединения, наши студенты. Для нас это очень важно и актуально. Помнить о наших коллегах, врачах, медиках, тем самым мы укрепляем наш патриотизм.

Мемориальная доска в честь начальника медслужбы партизанского отряда появилась в деревне Тресковщина-7

Владимир Аткаев, житель деревни Ислочь:
Встречался с очевидцами, работал в архиве, чтобы люди вспомнили те времена. И вспомнили тех патриотов, которые встали в трудную минуту в полный рост и бросили гранату. Один из примеров – это мемориальная доска в честь Ольги Дмитриевны.

Мемориальная доска в честь начальника медслужбы партизанского отряда появилась в деревне Тресковщина-10

Во время Великой Отечественной войны многие преподаватели и выпускники белорусского мединститута ушли на фронт. Медики отдавали все силы, а порой и саму жизнь во имя спасения больных и раненых. Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия и самопожертвования.

# Великая Отечественная война # общество # Нагорская Ольга # Сергей Рубникович # Владимир Аткаев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларусь стала местом силы для миллионов граждан». Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства
17 сентября 2022 07:19

«Беларусь стала местом силы для миллионов граждан». Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства

Обсудили и экологию, и геополитику, и санкции. Как прошёл по-настоящему исторический саммит ШОС? Самое главное
16 сентября 2022 20:09

Обсудили и экологию, и геополитику, и санкции. Как прошёл по-настоящему исторический саммит ШОС? Самое главное

«Самое главное сейчас – не упустить этот момент». Лукашенко о превращении ШОС в глобальную организацию
16 сентября 2022 19:47

«Самое главное сейчас – не упустить этот момент». Лукашенко о превращении ШОС в глобальную организацию