Мемориальная доска в честь начальника медслужбы партизанского отряда появилась в деревне Тресковщина
Новости Беларуси. В деревне Тресковщина открыли мемориальную доску начальнику медслужбы партизанского отряда имени Щорса Нагорской Ольге Дмитриевне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускница Белорусского медицинского института приехала по распределению в Старое Село, где ее с маленьким сыном и застала Великая Отечественная война.
С первых дней молодой врач оказывала помощь пострадавшим в боях и местным жителям. 4 июля 1941 года фашисты ворвались в помещение госпиталя и буквально изрешетили его пулями. С помощью односельчан здание восстановили. Это была единственная сельская больница, которая работала в районе весь военный период. Ее медперсонал наладил регулярную связь с партизанами. Решением командования Нагорская была утверждена начальником медслужбы партизанского отряда имени Щорса. Местные жители, неравнодушные к истории своего края, сделали все возможное, чтобы на территории их сельсовета на одно памятное место стало больше, а молодое поколение знало о событиях тех лет.
Сергей Рубникович, ректор БГМУ:
Для нас это очень символично в преддверии Дня народного единства, в Год исторической памяти. Приехали и преподаватели нашего университета, и наши все общественные объединения, наши студенты. Для нас это очень важно и актуально. Помнить о наших коллегах, врачах, медиках, тем самым мы укрепляем наш патриотизм.
Владимир Аткаев, житель деревни Ислочь:
Встречался с очевидцами, работал в архиве, чтобы люди вспомнили те времена. И вспомнили тех патриотов, которые встали в трудную минуту в полный рост и бросили гранату. Один из примеров – это мемориальная доска в честь Ольги Дмитриевны.
Во время Великой Отечественной войны многие преподаватели и выпускники белорусского мединститута ушли на фронт. Медики отдавали все силы, а порой и саму жизнь во имя спасения больных и раненых. Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия и самопожертвования.