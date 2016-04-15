Две фотографии, 300-400 тыс. – и личная жизнь устроена? Почему не стоит верить в привороты, магию и экстрасенсов

По щучьему велению, по моему хотению…пускай я окажусь сейчас на берегу моря. Здорово, если бы все желания так просто исполнялись, не правда ли? А ведь многие из нас верят в такие чудеса. Готовы даже отдать последние деньги за то, чтобы проблемы решились сами собой.

Сданного в ломбард золотого браслета хватило только на 200 долларов, что оказалось недостаточно для завершения ритуала…

Мы решили проверить, сколько стоит подобная услуга у белорусских «экстрасенсов».

300-400 тысяч, 2 фотографии – и личная жизнь устроена. Но так ли это на самом деле?

Однако эффект плацебо не работает на 100%, и неизвестно, сработает ли вообще.

Обряды, свечи, раскладывание карт, заглядывание внутрь шара – всё для того, чтобы создать атмосферу таинственного и необъяснимого и внушить, что происходит некая магия.

Однако психологи призывают не верить. И даже рассказывают о том, какие именно методы помогают создать иллюзию экстрасенсорики.

Бывает, что гадалка обращается к клиенту, например, с такими словами: «обычно вы стойкий человек и с проблемами справляетесь, но иногда вам хочется все бросить и уйти». Кто здесь себя не узнал? Есть характеристики и факты, которые можно отнести практически к любому человеку. Чем успешно и пользуются «чудотворцы».

А вспомните, например, как нам легко верится, когда предсказывают что-то хорошее…

Чтобы всё-таки не пополнять карманы мошенников, обещающими стать для вас золотой рыбкой, приведём мировой факт. В США более 20 лет существует фонд, который предлагает всем чудо-людям доказать в условиях корректно поставленного эксперимента наличие у себя паранормальных способностей. На кону – 1 миллион долларов. Желающих получить такую внушительную сумму – около полусотни экстрасенсов в год. Однако заметьте: по сей день тестирование не прошел ни один человек.