Механику пришлось сменить на электронику. В канун старого Нового года в Могилёве вновь пошли башенные часы

Новости Беларуси. Новый ход в старый Новый год. В Могилеве в канун праздника сдвинулись с места стрелки башенных городских часов. В народе их называют «театральные». Они были установлены в середине прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механизм часов под крышей дома на Театральной площади оказался очень капризным. Чинить их приходилось не один раз. Последняя поломка оказалась фатальной и поставила городской хронометр на трехлетнюю паузу. Теперь начинку часов полностью поменяли. Театральные куранты реанимировали около полутора десятков специалистов. Механику пришлось сменить на электронику.

Андрей Дубровин, мастер городских часов:

Эти часы периодически пытались идти, у них не получалось. Приложить руку к их ремонту – это было, конечно, приятно. Остался только редуктор. В нем была сломана одна из шестеренок, ее заменили.

Есть вероятность, что в ближайшее время голос появится у основных городских часов Могилева, которые находятся в Ратуше. Им вернут музыкальный бой.