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Механику пришлось сменить на электронику. В канун старого Нового года в Могилёве вновь пошли башенные часы

14 января 2023 06:48
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Новости Беларуси. Новый ход в старый Новый год. В Могилеве в канун праздника сдвинулись с места стрелки башенных городских часов. В народе их называют «театральные». Они были установлены в середине прошлого века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Механику пришлось сменить на электронику. В канун старого Нового года в Могилёве вновь пошли башенные часы-1

Механизм часов под крышей дома на Театральной площади оказался очень капризным. Чинить их приходилось не один раз. Последняя поломка оказалась фатальной и поставила городской хронометр на трехлетнюю паузу. Теперь начинку часов полностью поменяли. Театральные куранты реанимировали около полутора десятков специалистов. Механику пришлось сменить на электронику.

Механику пришлось сменить на электронику. В канун старого Нового года в Могилёве вновь пошли башенные часы-4

Андрей Дубровин, мастер городских часов:
Эти часы периодически пытались идти, у них не получалось. Приложить руку к их ремонту – это было, конечно, приятно. Остался только редуктор. В нем была сломана одна из шестеренок, ее заменили.

Есть вероятность, что в ближайшее время голос появится у основных городских часов Могилева, которые находятся в Ратуше. Им вернут музыкальный бой.

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# Часы # общество # Андрей Дубровин # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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