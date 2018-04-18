Беларусь и Молдову, помимо экономического и политического партнерства, теперь свяжет и прямой авиарейс

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова настроены активно развивать отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Взаимный интерес подтвердили президенты двух стран. Александр Лукашенко прибыл в Кишинёв с официальным визитом.

Завершились переговоры в расширенном составе. К обсуждению сотрудничества присоединились члены делегаций. Кроме двусторонней повестки дня, затронули взаимодействие на международной арене. Александр Лукашенко, посещая Молдову: Здесь хорошие люди, очень хороший климат и, наверное, больше всего долгожителей