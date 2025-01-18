Медики не рекомендуют окунаться в прорубь людям с проблемами со здоровьем

Православные верующие отмечают Крещенский сочельник. Этот день посвящают приготовлениям к большому празднику Богоявления. Во всех храмах совершается Великое водоосвящение, считается, что после этого она приобретает целебные свойства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готовиться к омовению медики советуют заранее. Например, закаляться, обливаясь прохладной водой. За несколько часов до процедуры нужно плотно поесть, погружаться в воду, начиная с ног, и только по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Хотя крещенских морозов в этом году не предвидится, это не исключает риск получить переохлаждение.

Евгений Юдаков, заведующий 11-й подстанцией Минской городской станции скорой медицинской помощи:

Если случилось обморожение, потерялась чувствительность части организма, части тела, следует обращаться за медицинской помощью. Самостоятельно в первую очередь при отогревании пораженного участка тела необходимо не использовать горячую воду. Начинать постепенно с воды прохладной, постепенно повышая ее температуру до температуры тела человека.

Сразу после купания рекомендуют растереться полотенцем, переодеться и выпить горячего чая. Людям с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от окунаний. По всей стране купели уже готовы. Только в Минске оборудованы пять локаций: на Цнянском и водохранилище в парке «Дрозды», Комсомольском озере, спорткомплексе «Динамо» и рядом с храмом Всех Святых.