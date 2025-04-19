Медицинский туризм в Беларуси за 2024-й вырос на 20% – узнали, какие виды услуг сегодня в топе

Если система здравоохранения Британии не в состоянии помочь жителям Королевства, они могут смело воспользоваться, например, услугами белорусской медицины. Наша страна прибавляет в этой сфере от года к году. Это помогает развивать в том числе медицинский туризм. Только в 2024 году Беларусь для лечения выбрали граждане свыше полутора сотни государств. Помимо СНГ и стран-соседей, это гости из Китая, Индии, США, Израиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда речь идет о здоровье, расстояние не помеха. Тем более, что медицинский, в отличие от других видов туризма, обладает всесезонным характером. Почему иностранцы все чаще приезжают в Беларусь, чтобы поправить здоровье и какие виды услуг сегодня в топе – в нашем следующем сюжете.

Медицинский туризм в Беларуси за 2024 год вырос почти на 20 %. За помощью к нашим врачам обращались жители 157 стран. И спрос на услуги только растет. Для этого есть все: специалисты, современное оборудование, передовые технологии и, конечно, опыт. Большинство пациентов-гостей – представители стран СНГ. Чаще всего выбирают Беларусь для лечения россияне. Дружеские отношения двух стран, отсутствие языкового барьера, доступная цена и, безусловно, доверие к нашим медикам – важные слагаемые успеха. В топ также вошли жители Казахстана, Латвии, Сербии и Китая.

Житель Эфиопии не говорит на русском, едва понимает английский. Поскользнулся на лестнице и попал в травматологию. Мужчину прооперировали в первый же день пребывания в БСМП, сегодня он чувствует себя хорошо. Сложностей в работе с иностранным пациентом нет, если, конечно, не считать язык общения. Но и эту проблему удалось решить.

Вероника Мацуганова, врач травматолог-ортопед Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Мы нашли выход – у нас есть клинический ординатор, который помогает нам с переводом. Поэтому в этом плане трудностей уже нет.

Порой в языковой практике нужды и вовсе нет. Граждане Грузии, например, отлично понимают и говорят на русском. Подтверждение тому – Абели. Мужчине 81 год. Приехав сюда однажды, остался навсегда, получил вид на жительство. Возраст, поэтому часто приходится обращаться к врачам, вновь помощь понадобилась этой ночью.

Людмила Уткевич, врач-терапевт Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Обследование и лечение согласно протоколам Министерства здравоохранения. Мало времени еще прошло – для установления диагноза требуется проведение обследований. Конго, Индия, Туркменистан – по медицинским карточкам пациентов впору изучать географию. В силу специфики этого учреждения здравоохранения медики чаще оказывают экстренную неотложную помощь. Но есть и иностранные граждане, которые обращаются повторно, лечатся планово и длительно. За 2025 год медицинские услуги в больнице получили более 110 иностранцев.