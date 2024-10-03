Лукашенко поздравил Гродненскую пограничную группу с 80-летием

Гродненская пограничная группа отмечает 80-летие образования. С праздником командование, личный состав и ветеранов поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня Гродненская погрангруппа занимает одно из ключевых мест в системе территориальных органов пограничной службы страны, обеспечивая неприкосновенность значительного участка западной границы Беларуси, подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Воины в зеленых фуражках всегда были примером преданного служения стране и народу. Навечно в нашей памяти останется подвиг советских пограничников, первыми принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года. Уже в послевоенные годы особые мужество и героизм проявил личный состав 16-го пограничного отряда в противоборстве с бандформированиями. Убежден, что каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы выполнить свой долг перед отечеством и надежно защитить его священные рубежи.