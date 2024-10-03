Лукашенко поздравил Гродненскую пограничную группу с 80-летием

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Воины в зеленых фуражках всегда были примером преданного служения стране и народу. Навечно в нашей памяти останется подвиг советских пограничников, первыми принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков в июне 1941 года. Уже в послевоенные годы особые мужество и героизм проявил личный состав 16-го пограничного отряда в противоборстве с бандформированиями. Убежден, что каждый из вас и впредь будет делать все возможное, чтобы выполнить свой долг перед отечеством и надежно защитить его священные рубежи.