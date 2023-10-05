Мечтал о работе в органах со школьной парты. Сотрудники уголовного розыска МВД отметили 105-летие
Новости Беларуси. Распутывать сложные криминальные истории для них – ежедневная работа. Профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска МВД, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это подразделение считают элитой правоохранительных органов. Выезды на место преступления, поиск воров и убийц, опросы свидетелей – именно об этом мечтают многие курсанты профильных вузов. Среди тех, для кого мечта стала реальностью, Егор Саскевич, старший оперуполномоченный отдела УГРО Октябрьского РУВД.
О том, как проходят будни молодого сыщика – материал Яны Лысяковой.
Всего два года назад Егор Саскевич окончил Академию МВД. А уже сегодня перед ним стоят важнейшие задачи – раскрывать преступления и разыскивать злоумышленников. Несмотря на молодой возраст и небольшой опыт, результаты работы говорят о том, что профессию он выбрал по призванию.
Егор Саскевич, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД:
Решил стать сотрудником уголовного розыска еще со школьной скамьи. Это была моя мечта, потому что я всегда стремился помогать людям, оказывать им помощь, выручать их из сложных ситуаций. В последующим уже, на этапе своего жизненного становления, принял решение твердо и стойко, что необходимо поступать в Министерство внутренних дел Республики Беларусь, а именно в Академию МВД.
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