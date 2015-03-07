Меценатки Рохля Фрумкинова, Ядвига Костровицкая и Мария Магдалена – в истории Минска: пивзавод, «красный» костел и доходные дома

Талантливые предприниматели и новаторы. Женская инициатива в делах общественных в Минске XIX века сыграла огромную роль.

Мало кто из минчан знает, что аромату солода и пенному минскому пиву мы обязаны мещанке Рохле Фрумкиновой. Именно благодаря ей 29 января 1864 года на пересечении Александровской и Загородной улиц, ныне это перекресток Богдановича и Киселева, была открыта деревянная пивоварня.

На этом месте пивзавод стоит и сегодня и является памятником промышленной архитектуры XIX века. Пивоварню предприимчивая Фрумкинова построила на собственной земле. Она собственноручно писала письмо императору с просьбой разрешить открыть Бровар. Так в те времена называли у нас заводы, где варили спирт, пиво и занимались производством вина.

Интересно, что среднестатистическая норма пива, которую выпивал минский шляхтич за год, была больше, чем 100 литров. Это объяснялось плохим санитарным состоянием городской воды. Пить ее было небезопасно, поэтому предпочитали пиво.

В Минске же собственной пивоварни не было, и энтузиастка Рохля Фрумкинова почувствовала, что принесет прибыль и радость городу и его жителям.

Евгения Быц, экскурсовод:

Пасля 20 гадоў яе кіраўніцтва гэты завод пераходзіць да яе спадчыннікаў, а пазней – да знакамітага Карла Эмірыкавіча Чапскага.

Имя светской львицы и замечательного общественного деятеля Ядвиги Адамовны Костровицкой было популярно в губернском Минске не меньше, чем графа Чапского. Интеллигентная и продвинутая не по годам, она была замечательным бизнес-аналитиком, что приносило ей успехи в делах.

Девушка была со знатной родословной: мама – Анна Ванькович, отец – Адам Войнилович. Поэтому прекрасные манеры и эрудиция были развиты с малых лет.

Ее старший брат – общественный деятель и политик Эдвард Войнилович – известен как инициатор строительства костела Святых Симеона и Елены. Ядвига Адамовна также участвовала в возведении католической жемчужины города и была правой рукой своего брата.

Сама жила неподалеку от красного костела на улице Захарьевской в доме Яницкого. Сегодня в идеально отреставрированном здании по Советской, 14 находится Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры Белорусского государственного университета.

О деловой хозяйке в этом здании напоминает второй этаж. Когда-то Ядвига занимала здесь 8-комнатную квартиру.

Евгения Быц, экскурсовод:

І тут таксама адбываліся так званыя салоны Ядвігі Кастравіцкай, куды ад яе імя яе брат запрашаў гасцей, запрашаў тых людзей, з якімі трэба было абмяркоўваць вельмі важныя справы. Але ў гэтай нефармальнай абстаноўцы гэта было зрабіць нашмат лягчэй. І ўсё тое, што тут абмеркавалася, прагаварылася пры яе ўдзеле таксама, з яе падачы таксама, пасля трэба было толькі зацвердзіць. Такая вось жаночая роля шэрага кардынала, якую яна выканала проста ідэальна.

Ядвіга Кастравіцкая тут трымала даходныя дамы. Гэта адмысловыя фактычна гатэлі, якія будаваліся для таго, каб здавацца ў наём. Гэта былі кватэркі, якія здаваліся ў наём. Адзін з такіх дамоў – гэта даходны дом Кастравіцкай, знакаміты, які стаяў насупраць Леніна, які знаходзіцца каля Дома Ураду. Знаходзіўся на плошчы Незалежнасці да 1960-х гадоў. Ён перажыў вайну, але перажыць мірны час яму ўжо не ўдалося.

Доходные дома в Минске были весьма востребованы в конце XIX – начале XX веков и приносили немалый доход. Так, свой главный проект на Захарьевской Ядвига Костровицкая заказала известному минскому архитектору Станиславу Гайдукевичу, работы которого украсили дореволюционный, а затем и послевоенный Минск.

Еще одно подобное заведение у Ядвиги Адамовны появилось в 1911 году на углу улиц Магазинной и Серупуховской, нынешних Кирова и Володарского. Первый этаж занимало управление Либаво-Роменской железной дороги, остальные сдавались под жилье.

Распоряжаться деньгами на благо города Ядвига Адамовна умела отлично. Она была членом Совета первого благотворительного общества, помогала детям из малообеспеченных семей, организовывала для них летний отдых.

И кто знает, сколько еще замечательных идей для большого города воплотила бы эта меценатка, если бы не революция 1917 года, которая не пощадила знатные родословные.

Элиту заставляли платить огромные налоги за освобождение. Так, с Ядвиги потребовали целый миллион рублей. В 1921 году ей удалось уехать, она жила в польском городе Быдгаще вместе со своим братом, где и умерла в 1935 году.

Возле Красного костела в доме по Советской, 17, который возвели еще в начале XX века, на первом этаже снимала восемь комнат еще одна прекрасная меценатка и деятель белорусского культурного движения княгиня Мария Ева Магдалена Радзивилл. В начале XX века здесь проходили культурные салоны, собиралось творческая интеллигенция, а хозяйка славилась своим гостеприимством, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Мария Магдалена была дочерью графа Яна Завиши-Кежгайло герба «Лебедь» и фрейлины Марии Квилецкой – правнучки последнего польского короля Станислава Августа. Она получила отличное образование и была очень неординарна во всем.

Евгения Быц, экскурсовод:

Досыць рана пайшла замуж. Замуж яна пайшла за чалавека, які быў нашмат яе старэйшы. Яго досыць хутка не стала, і яна засталася адна. Крышку пазней яна са свёй дачкой вельмі любіла вандраваць, чытаць, захаплалася новымі краінамі. І вось пазней, пабываўшы ў Лондане, там сустрэла сваё новае каханне, сустрэла Мікалая Радзівілла. Ён не быў Радзівіллам з Нясвіжскай лініі, ён быў прадстаўніком сям’і нямецкай. Гэта быў збяднелы шляхціч, а яна была дама досыць багатая. Але гэта быў мезальянс, як і першы яе шлюб, бо зараз яна была на 19 гадоў старэйшая за Мікалая Радзівілла. Яна фундавала шпіталі, яна засноўвала і будавала інтэрнаты, дзе жылі студэнты.

Мария Магдалена вкладывала в развитие белорусской культуры огромные силы. Благодаря ей развивались литература, журналистика и образование.

Княгиня финансировала издательство «Загляне сонца і ў наша ваконца» и «Нашу Ніву», оказывала финансовую помощь Виленскому университету и поддерживала издательство первых книг Богдановича, Горецкого, Ядвигина Ш., Якуба Коласа.

Жаль, ее брак с Радзивиллом не был принят элитой. Из Минска семья переезжает в Имение Жорновка (Осиповичский район). Но это только придавало женщине сил творить дальше.

Евгения Быц, экскурсовод:

Яе муж Мікалай Радзівілл, малады і прыгожы, такі падобны на прынца і рыцара, загінуў пад час Першай сусветнай вайны. Яна стала ў другі раз удавою і вырашыла, што ёй трэба з’ехаць адсюль. Раздаўшы ўсё, што мела, сваім сялянам, Марыя Магдалена з’язджае адсюль. Яна будзе некаторы час знаходзіцца ў Варшаве, некаторы час яна будзе знаходзіцца ў Коўна, а пасля яна пераедзе ў Швейцарыю. І каля горада Фрыбург яна, сышоўшы ў манастыр, памрэ ў досыць сталым узросце. І там жа яна будзе пахавана.

И хоть о понятии бизнес-вумен в начале XX века даже не знали, эти женщины интенсивно развивали экономико-культурное лицо нашего города. Жаль, имена людей, которых в губернском Минске ценили наряду с главой города, сегодня мало кто знает. И как хотелось бы, чтобы в современной столице увековечили память об этих замечательных женщинах.