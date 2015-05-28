28 мая – День пограничника: где круглый год цветет «папараць-кветка» и что коллекционируют защитники рубежей?

Новости Беларуси. Им желают чистой контрольно-следовой полосы и «границы на замке». Белорусские пограничники отмечают 28 мая свой профессиональный праздник. Командование, личный состав и ветеранов погранслужбы поздравил и президент. Немало пограничников встречают этот день на боевом посту. Среди них и герой этого сюжета программы Новости «24 часа» на СТВ.

Этот пограничный переход для пеших туристов совсем недавно стал безвизовым. До территории соседнего государства – не более 5 метров! Международный пункт пропуска «Переров», на первый взгляд, место тихое и практически безлюдное. Но тишина, как говорят стражи рубежей, обманчива. Только в этом году пограничники задержали более 400 нарушителей государственной границы.

Сергей Авдей, контролер отделения пограничного контроля «Высоко-Литовск»:

Нужно быть психологом самому. Человек обычно нервничает, потеет. Не соответствует поведение. Есть такие люди, которые держаться молодцом. Но при проведением мероприятий выясняется, что этот человек является нарушителем государственной границы.

Сергей Николаевич зеленую форму носит почти четверть века. Смеется, что за время службы стал не просто высококлассным специалистом, но и давно нашел ответ, где круглый год цветет «папараць-кветка».

Сергей Авдей, контролер отделения пограничного контроля Высоко-Литовск:

Степень защиты у него многократная. Вот можно посмотреть, как паспорт светится в ультрафиолетовых лучах. Вот «папараць-кветка», фоновая сетка. Его проще легально изготовить, чем подделать. За последние годы не встречалось поддельных белорусских паспортов.

Небольшой рабочий кабинет, в который обычно посторонним вход воспрещен, напоминает исследовательскую лабораторию. Современное оборудование, секретная компьютерная программа, запрещенная к съемке и, как оказалось, необходимый для работы пограничника прибор – микроскоп.

Сергей Авдей, контролер отделения пограничного контроля Высоко-Литовск:

Посмотреть, если есть механическая «подчистка» в паспорте. Невооруженным взглядом не видно, а в микроскоп все видно, что стиралось.

О своих подвигах Сергей Николаевич рассказывать не любит, но в его личном деле есть и громкие задержания, и контрабанда оружия, и даже погони за нарушителями. А еще прапорщик Авдей рассказывает, что служба на границе подарила ему и необычное увлечение: мужчина коллекционирует водяные знаки в документах разных стран.

Сергей Авдей, контролер отделения пограничного контроля Высоко-Литовск:

Паспорт гражданина Великобритании. Видите, птички нарисованы. Вот орел сидит. На четной странице он смотрит на вас, на нечетной – вперед.

На торжественном собрании в честь профессионального праздника Сергей Николаевич заметно волнуется и признается: для него главное не высокая награда, а «служить так, что бы его зеленой фуражке никогда не пришлось за него краснеть».