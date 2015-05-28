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Реконструировать или под снос? – в списке 300 столичных домов

28 мая 2015 18:12
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Новости Беларуси. В режиме бережливости. Судьбу более чем трёхсот столичных домов с отсутствием рециркуляции горячей воды решат в этом году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Старые постройки в историческом центре Минска ждёт реконструкция. 

В остальных зданиях проведут замену системы водоснабжения при капремонте. В случае если технически это будет сделать невозможно, ветхую постройку отдадут под снос.

Об этом сообщили 28 мая в Мингорисполкоме на заседании, темой которого стало энергосбережение.

Так, до конца 2015 года в столице планируют сэкономить более двухсот пятидесяти тысяч тонн топливно-энергетических ресурсов. Достичь таких результатов помогут тепловая реабилитация жилфонда, переход на светодиодное освещение и модернизация промышленных предприятий.

Немало зависит и от самих горожан, которые, что примечательно, стали бережнее относиться к потреблению ресурсов.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС

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