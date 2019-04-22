МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

9 часов, которые потрясли мир. Именно столько продолжался грандиозный пожар в Соборе Парижской Богоматери. Затаив дыхание, люди во всех уголках планеты следили за неравной борьбой стихии и национального символа Франции.

К счастью, разрушения оказались не безвозвратными. Нотр-Дам-де-Пари будет реконструирован, но как избежать подобной трагедии?

Возможны ли в Беларуси пожары в архитектурных памятниках?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.

Вы, как специалист, можете прокомментировать, можно ли было предотвратить? Что там, на самом деле, случилось?

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:

Если вы говорите про предотвратить, то, конечно же, можно было. Пожарная автоматика – это наиболее эффективный способ защиты и жизни, и здоровья людей, и таких подобных уникальных зданий. По той информации, которую мы получаем из СМИ, французская прокуратура обнародовала, что были сработки пожарной сигнализации, однако их или проигнорировали, или посчитали, что это ложная сработка. И, видимо, между первой сработкой и второй огонь спокойно распространялся по скрытым конструкциям. И уже после этого весь мир увидел, к чему это привело.