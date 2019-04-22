МЧС: «Одна маленькая занавесочка может убить всех, кто находится в комнате»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – официальный представитель МЧС Республики Беларусь – Виталий Новицкий.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:

Раньше, в 70-80-ые годы, человек мог находиться в помещении, где начинается пожар, 18-25 минут и мог остаться жив. Сейчас это время сокращается, мнение экспертов расходится: от трёх до шести минут. Пластик, синтетические материалы в отделке. Одна маленькая зановесочка может убить всех, кто находится в комнате.

МЧС Беларуси о пожаре в Нотр-Дам: «Очевидно, они сделали всё, что могли, исходя из тех сил и средств, которые были»

Возможны ли в Беларуси пожары в архитектурных памятниках?