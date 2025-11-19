МЧС анализирует проведённую операцию по поиску подростка в Березинском районе

В первую очередь обследовались лесные дороги и сам массив, где вероятность найти школьника была выше. Сложившиеся метеоусловия не позволили в полной мере отработать поиски с собаками: постоянный дождь смывал следовой запах. А сильный туман и повышенная влажность затрудняли работу беспилотников. В первые дни дроны оказались малоэффективными, несмотря на оснащенность мощными видео- и тепловизионными камерами.

Андрей Метельский, первый заместитель начальника Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Неблагоприятные погодные условия, которые не давали нам полноценно использовать квадрокоптеры, они не дали бы подняться вертолету. Но при этом, если бы мы даже начали задействовать вертолет, мы бы не смогли использовать коптеры, которые на момент обнаружения – 13 одновременно было в воздухе. Если бы работал вертолет, то пункт первый, он бы точно так же ничего не увидел на земле, просто в этом тумане физически ничего не видно. Пункт второй, мы бы сузили район поиска, потому что вместо 13 коптеров у нас бы работал один вертолет.

Белорусские спасатели почти ежедневно ищут пропавших людей. Только за последние 7 лет бойцами отряда спецназначения «ЗУБР» найдено более 2 200 человек, 157 из них – несовершеннолетние.