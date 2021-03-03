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Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с юбилеем. Премьер-министру России исполнилось 55

03 марта 2021 11:31
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Новости России. Премьер-министр России отмечает день рождения – ему исполнилось 55, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилей Михаил Мишустин проводит не дома и даже не в Доме правительства, а в рабочей поездке по Сибири.

Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с юбилеем. Премьер-министру России исполнилось 55-1

Именно там его застала поздравительная телеграмма от Президента Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что в нашей стране высоко ценят личный вклад Михаила Мишустина в укрепление союзнических отношений. На должности председателя правительства России он находится с января 2020 года.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Мишустин # Фотофакт

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