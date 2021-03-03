Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с юбилеем. Премьер-министру России исполнилось 55

Новости России. Премьер-министр России отмечает день рождения – ему исполнилось 55, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юбилей Михаил Мишустин проводит не дома и даже не в Доме правительства, а в рабочей поездке по Сибири.