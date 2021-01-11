«Материал, который есть только у нас, он уникальный». Что можно найти в виртуальных архивах Могилёвской библиотеки?

Новости Беларуси. Могилевская областная библиотека активно выходит на просторы интернета с собственным уникальным продуктом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее авторский коллектив уже на протяжении пяти лет работает над созданием краеведческих виртуальных проектов. Это не только масштабные базы данных, но и онлайн-музеи, аналогов которым нет в стране. Работа могилевских библиотекарей отмечена специальной премией Президента. Уникальная виртуальная библиотека в материале Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Для виртуального проекта насколько важно именно дизайнерское оформление, художественное? Иван Малинин, библиотекарь Могилевской областной библиотеки им. Ленина:

Я считаю, что это очень важно, потому что нужно увлечь потенциального пользователя. Если будет белый экран и строчка текста, то это пользователя никак не привлечет. Он сразу уйдет с вашего сайта.

Библиотекарь Иван Малинин точно знает, как привлечь внимание пользователей. В интернете работает правило детской книги – картинки обязательно! За эти самые картинки в виртуальных проектах Могилевской областной библиотеки отвечает он. Для этого ведущему сотруднику пришлось освоить новую профессию – художник-оформитель. За новаторские решения в виртуальном книжном деле авторский коллектив библиотеки удостоен специальной премии Президента.

Иван Малинин:

Надо сказать, что когда мы с коллегами создавали эти проекты, то мы не думали о какой-то материальной выгоде. Мы думали о том, чтобы создать что-то настолько значимое, чтобы это принесло какую-то пользу людям в культурном и идейном смыслах.

Могилевская областная библиотека сегодня лидер в стране среди коллег по созданию электронных информационных ресурсов. За последние пять лет здесь разработали и выпустили на просторы интернета четыре проекта, каждый из которых связан с историей родного края. Среди них база данных «Живая память поколений», которая объединила воспоминания, фотоснимки, письма больше тысячи ветеранов и свидетелей Великой Отечественной.

Илона Сорокина, директор Могилевской областной библиотеки им. Ленина:

Это все было собрано по крупицам. Где-то из печатных источников, где-то из личных архивов читателей библиотек области, где-то сделаны записи тех наших граждан, наших земляков, которым, в принципе, есть чем поделиться с подрастающим поколением – своими воспоминаниями. То есть это материал, который есть только у нас, он уникальный.

Пользу от уникальной виртуальной библиотеки уже успела оценить могилевская молодежь.

Юлия Селиванова, учащаяся Могилевского колледжа искусств:

Я учащаяся колледжа, и у нас есть много рефератов, которые нужно делать. В условиях пандемии ходить в библиотеку не вариант. Вот эти информационные ресурсы помогают. Это как книга, только в электронном варианте. И вся та информация, которая нужна была мне – я извлекла ее из этих информационных ресурсов.

Анастасия Гайдорава, учащаяся Могилевского колледжа искусств:

На просторах интернета я наткнулась на базу данных «Живая память поколений». Я зашла на сайт и увидела, что эта база данных принадлежит Могилевской областной библиотеке. Меня это очень сильно заинтересовало. И я решила углубиться в эту тему. Открыв эту базу данных, я увидела очень много ресурсов, которые позволили мне составить полный план моей работы, за которую я получила отличную отметку.

На страницах виртуальной библиотеки интересные факты из истории местных деревень, а также городов Могилевской области, которые стали столицами Дня белорусской письменности.

Юлия Мычка, корреспондент:

Скрупулезная и очень емкая работа сотрудников Могилевской областной библиотеки не пылится на просторах интернета. Например, виртуальный музей, посвященный народному поэту Аркадию Кулешову, за два года посетили около 10 тысяч пользователей.