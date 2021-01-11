«Материал, который есть только у нас, он уникальный». Что можно найти в виртуальных архивах Могилёвской библиотеки?
Новости Беларуси. Могилевская областная библиотека активно выходит на просторы интернета с собственным уникальным продуктом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее авторский коллектив уже на протяжении пяти лет работает над созданием краеведческих виртуальных проектов.
Это не только масштабные базы данных, но и онлайн-музеи, аналогов которым нет в стране. Работа могилевских библиотекарей отмечена специальной премией Президента.
Уникальная виртуальная библиотека в материале Юлии Мычки.
Юлия Мычка, корреспондент:
Для виртуального проекта насколько важно именно дизайнерское оформление, художественное?
Иван Малинин, библиотекарь Могилевской областной библиотеки им. Ленина:
Я считаю, что это очень важно, потому что нужно увлечь потенциального пользователя. Если будет белый экран и строчка текста, то это пользователя никак не привлечет. Он сразу уйдет с вашего сайта.
Библиотекарь Иван Малинин точно знает, как привлечь внимание пользователей. В интернете работает правило детской книги – картинки обязательно! За эти самые картинки в виртуальных проектах Могилевской областной библиотеки отвечает он. Для этого ведущему сотруднику пришлось освоить новую профессию – художник-оформитель. За новаторские решения в виртуальном книжном деле авторский коллектив библиотеки удостоен специальной премии Президента.
Иван Малинин:
Надо сказать, что когда мы с коллегами создавали эти проекты, то мы не думали о какой-то материальной выгоде. Мы думали о том, чтобы создать что-то настолько значимое, чтобы это принесло какую-то пользу людям в культурном и идейном смыслах.
Могилевская областная библиотека сегодня лидер в стране среди коллег по созданию электронных информационных ресурсов. За последние пять лет здесь разработали и выпустили на просторы интернета четыре проекта, каждый из которых связан с историей родного края. Среди них база данных «Живая память поколений», которая объединила воспоминания, фотоснимки, письма больше тысячи ветеранов и свидетелей Великой Отечественной.
Илона Сорокина, директор Могилевской областной библиотеки им. Ленина:
Это все было собрано по крупицам. Где-то из печатных источников, где-то из личных архивов читателей библиотек области, где-то сделаны записи тех наших граждан, наших земляков, которым, в принципе, есть чем поделиться с подрастающим поколением – своими воспоминаниями. То есть это материал, который есть только у нас, он уникальный.
Пользу от уникальной виртуальной библиотеки уже успела оценить могилевская молодежь.
Юлия Селиванова, учащаяся Могилевского колледжа искусств:
Я учащаяся колледжа, и у нас есть много рефератов, которые нужно делать. В условиях пандемии ходить в библиотеку не вариант. Вот эти информационные ресурсы помогают. Это как книга, только в электронном варианте. И вся та информация, которая нужна была мне – я извлекла ее из этих информационных ресурсов.
Анастасия Гайдорава, учащаяся Могилевского колледжа искусств:
На просторах интернета я наткнулась на базу данных «Живая память поколений». Я зашла на сайт и увидела, что эта база данных принадлежит Могилевской областной библиотеке. Меня это очень сильно заинтересовало. И я решила углубиться в эту тему. Открыв эту базу данных, я увидела очень много ресурсов, которые позволили мне составить полный план моей работы, за которую я получила отличную отметку.
На страницах виртуальной библиотеки интересные факты из истории местных деревень, а также городов Могилевской области, которые стали столицами Дня белорусской письменности.
Юлия Мычка, корреспондент:
Скрупулезная и очень емкая работа сотрудников Могилевской областной библиотеки не пылится на просторах интернета. Например, виртуальный музей, посвященный народному поэту Аркадию Кулешову, за два года посетили около 10 тысяч пользователей.
Библиотека продолжает работать в новом формате, и скоро на ее виртуальных страницах появится информация об известных спортсменах Могилевщины, а также карта гастрономических маршрутов Приднепровского края. Здесь уверены, что у могилевского виртуального читального зала большое будущее и доверия к нему должно быть больше, чем к «Википедии», ведь тут за каждым словом стоит ответственная работа реальных людей, а не просто ссылка.