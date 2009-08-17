Мать Майкла Джексона хочет спрятать и заморозить тело сына

Женщина опасается, что труп Джексона может быть украден с кладбища одержимыми фанатами,

Несмотря на то, что похороны Майкла Джексона, устроенные после официального прощания со звездой, были проведены в строжайшей секретности на кладбище Forest Lawn, а король поп-музыки был погребен в засекреченной могиле, на прошлой неделе мать покойного приняла решение переместить гроб с кладбища в морозильную камеру.

Камера хранения находится под строжайшей охраной в мавзолее в Глендэйле (Калифорния), а тело покойного держится при температуре ноль градусов, сообщает РБК со ссылкой на зарубежные СМИ.