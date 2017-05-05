Мастера прямых эфиров FM-станций: Юрий Царев и Антон Мартыненко

Знакомые голоса доносятся из радиоприемников! И, если для большинства радиослушателей таинственный образ ди-джея FM-станции зачастую так и остается неразгаданным, то с героями нашего сюжета дела обстоят иначе – их в лицо знает вся страна. Популярные ведущие программы «Утро. Студия хорошего настроения» Юрий Царев и Антон Мартыненко уже много лет встречают с нами каждое утро на голубых экранах, ну, а в перерывах между телевизионными съемками их можно «словить» на FM-волнах.

Мастера прямых эфиров имеют в загашнике парочку секретов, как профессионально, четко и с задоринкой будить страну и при этом самому всегда быть в тонусе.

Для мастодонта медиа индустрии Юрия Царева еще свежи в памяти ушедшие в далёкое прошлое «кустарное» оборудование и дух романтизма первых эфиров. На своей уже родной радиостанции ведущий «проговорил» около 2 десятков лет. Он лично наблюдал стремительную динамику технического прогресса .

2557 дней провел у радиомикрофона заядлый шутник и остряк Антон Мартыненко. Без малого – 7 лет! Поясняет: для новичка рулить процессом в прямом эфире, находясь один на один со слушателем – реальный стресс. Потерял мысль – самая банальная оплошность. Выходить из подобных ситуаций достойно — и есть профессионализм. Помогает самоирония. Кстати, чувство юмора – то, что объединяет обоих ведущих.

Как известно, спланировать и продумать все до мелочей не возможно ни в одном деле. А тем более, когда оно касается прямого эфира! Чего только там не случается…

Общительный Антон всегда найдет выход из любого неудобного положения.

В преддверии профессионального праздника желаем нашим коллегам находить в своей работе как можно больше эти самых плюсов, шагать в ногу со временем, не теряя при этом своей индивидуальности!