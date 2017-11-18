Мастер огня и металла: история кузнеца, профессиональный путь которого предопределила фамилия

Новости Беларуси. В продолжение выпуска о представителях одной из самых благородных профессий. Кузнечное дело в Беларуси всегда было в особом почёте, свой мастер когда-то был в каждой деревушке. В наш век ситуация несколько иная. И всё же, мастера огня и металла держат марку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порой летом из-за жара от печи или горна приходится махать молотом и в +70. Такое выдержит не каждый. А вот он смог, поэтому и кует пока горячо, даже в свой праздник – Александр Кузнецов.

Александр Кузнецов, кузнец:

Раньше фамилии давались по делу. Я не знаю, был ли кто-то в роду кузнецом, но предполагаю, что, скорее всего, да. Еще когда не был кузнецом, по фамилии звали – Кузнец.

Получается, иногда и имя красит человека. А в этом случае и закаляет характер. Александр Кузнецов в фамильное ремесло вникал подмастерьем еще до века интернета, по книжкам да примеру опытного наставника. И уже тогда понимал – если научится, не пропадет.

Александр Кузнецов:

В древние времена, когда с едой были проблемы, и люди питались раз в день, то кузнеца кормили три раза, потому что без него было никак.

Это раньше к кузнецу и коня подковать, и меч с топором выковать. Без своего мастера не обходилась ни одна деревня.

Сегодня так называемый кузнец-универсал из металла может выковать все, что душе угодно. От более практичных вещей – мебели, балкона и или ограды до сувениров и настоящих произведений искусства.

И это, пожалуй, тот справедливый случай, когда кропотливый ручной труд все еще в цене.

Александр Кузнецов:

Много работ в «художке», которые машины не сделают.

Как, например, будут радоваться прихожане этой строящейся церкви в соседней деревне. Кованый навес со столбами уже готов. Продолжается работа и над перилами – в таком же стиле.

Людмила Козич, житель деревни Старое Село:

Красота неописуемая. Я еще такой красоты не видела нигде.

След своего молота Кузнецов оставил по всей Беларуси – и не сосчитать. Есть его шедевры и за границей – можно открыть музей под открытым небом. И при этом добавляет: еще многому надо научиться. Недаром же говорят: каждый сам кузнец своего счастья.