«В первую очередь нужно строить путепровод». Анатолий Исаченко рассказал о плане благоустройства Колодищ

Анатолию Исаченко поступило 45 звонков. Они касались вопросов ЖКХ, состояния дорог в пригороде Минска, наличия социальной инфраструктуры, а также земельных споров. Большинство обращений – от жителей Колодищ, Боровлян и Заславля. Звонили и минчане.

Новости Беларуси. Субботний интерактив. Прямые телефонные линии прошли в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, проблемы жителей Минской области выслушал председатель облисполкома.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Два самых глобальных вопроса – то, что касается Колодищ.

Сегодня было два обращения. Одна женщина говорит, нужно в первую очередь строить школу, вторая – детский сад. Разрабатывается генплан, план детальной планировки. Он будет вынесен на обсуждение. И мы постараемся учесть все пожелания граждан Колодищ.

На мой взгляд, там в первую очередь нужно строить путепровод через железную дорогу. Он будет актуален для всех жителей Колодищ.

Практика прямых телефонных линий уже доказала свою эффективность. Количество проблемных вопросов снижается.