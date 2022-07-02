Какие традиции на купальскую ночь и почему нельзя срубать липу? Народные приметы, о которых вы могли не знать

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 июля – Ульянов день. Было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени, рассказали в программе «Плюс-минус».

В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала, это предвещало плохие перемены в семье.

5 июля – Евсеев день. Если шел дождь, это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.