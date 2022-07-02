Какие традиции на купальскую ночь и почему нельзя срубать липу? Народные приметы, о которых вы могли не знать
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 4 июля – Ульянов день. Было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени, рассказали в программе «Плюс-минус».
В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала, это предвещало плохие перемены в семье.
5 июля – Евсеев день. Если шел дождь, это предвещало хороший урожай хлеба. Об этом же свидетельствовал и месяц, мерцающий вечером на небе.
6 июля – Аграфена Купальница. Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу.
7 июля – Иван Купала. Ивана Купалу называли также Травником. На то есть две причины. Во-первых, в ночь перед праздником нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства – при условии, что сборщик выполнял все необходимые обряды. Во-вторых, на Купалу крестьяне открывали большой покос.
Подмечали в этот день и особые приметы погоды. Если в Иванову ночь небо было звездным, ждали много грибов. Если выпадала сильная роса, это предвещало урожай огурцов.
8 июля – день Петра и Февронии. Люди подмечали: если свиньи и мыши начинают есть сено, покос будет худой. Об этом же свидетельствовало обилие кашки на лугах. Наблюдали и за рассадой: если она хорошо пьет поливку – дни сенокоса будут сухими, если же не вбирает воду – влажными.
Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя Русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно было быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.