На 16 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 16 декабря.

Как сообщает Белгидромет, в воскресенье днём по западу страны ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.

На отдельных участках дорог могут образоваться снежные заносы и гололедица. Местами пройдёт слабая метель. Ветер восточный и юго-восточный, днём – порывистый (15 м/с).

Ночью воздух охладится до -2… -8°С, на восточных территориях при прояснениях ожидается -11°С. Днём потеплеет до -1… -7°С.

МЧС предупреждает об опасности погоды. Из-за снегопада могут задерживаться полёты, а также повышается вероятность ДТП. Налипание мокрого снега может привести к обрыву проводов и отключению электричества.