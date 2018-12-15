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На 16 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

15 декабря 2018 11:06
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Новости Беларуси. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности в Беларуси на 16 декабря.  

Как сообщает Белгидромет, в воскресенье днём по западу страны ожидаются сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега.  

На отдельных участках дорог могут образоваться снежные заносы и гололедица. Местами пройдёт слабая метель. Ветер восточный и юго-восточный, днём – порывистый (15 м/с).  

Ночью воздух охладится до -2… -8°С, на восточных территориях при прояснениях ожидается -11°С. Днём потеплеет до -1… -7°С.  

МЧС предупреждает об опасности погоды. Из-за снегопада могут задерживаться полёты, а также повышается вероятность ДТП. Налипание мокрого снега может привести к обрыву проводов и отключению электричества.  

# Погода в Беларуси # общество

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